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9:40

Наводнения не будет: в Петербурге подняли затворы дамбы

фото ЗакС политика Наводнения не будет: в Петербурге подняли затворы дамбы

С наступившим утром, убедившись в том, что уровень воды в Неве держится в пределах допустимой нормы, сотрудники Комплекса защитных сооружений (КЗС) подняли затворы дамбы.

Вода поднялась до максимальной отметки около трех часов ночи, а уже к 8 утра близ Горного института её уровень не превышал 124 сантиметров.

"Проточность между Финским заливом и Невской губой полностью восстановлена. Канал судопропускного сооружения С-1 свободен для прохода судов", - добавили в КЗС.

Ночные порывы ветра достигали 25-28 метров в секунду. Жертвами шторма стали более 30 деревьев: наибольшие потери - в Петроградском районе.

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