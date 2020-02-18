18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

10:15

В кабмине не поддержали инициативу ЛДПР о выходном 31 декабря

фото ЗакС политика В кабмине не поддержали инициативу ЛДПР о выходном 31 декабря

Комисссия российского правительства по законопроектной деятельности не одобрила внесенный на рассмотрение Госдумы законопроект ЛДПР, согласно которому один из выходных календарных дней должен переноситься на 31 декабря, делится ТАСС.

В отзыве кабмина отмечается, что в Трудовом кодексе уже имеется положение, исходя из которого правительство наделено правом переносить выходные на другие дни, но только лишь "в целях рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней".

"Правительством РФ законопроект не поддерживается", - резюмировали своё решение министры.

Напомним, представители ЛДПР внесли на рассмотрение нижней палаты федерального собрания законопроект, согласно которому предлагается сделать 31 декабря выходным днем за счет одного из последующих.

Как отмечалось в пояснительной записке к документу, часто, если последний день года оказывается рабочим, люди не только не думают о работе и не справляются со своими обязанностями, но и тратят больше времени на приготовления к празднику.

Либерал-демократы уже предлагали депутатами Госдумы рассмотреть аналогичную инициативу 5 лет назад, но также одобрения не получили.

 

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:
12:11 В поправках в Конституцию предложили закрепить за правительством охрану семейных ценностей и экологии

12:10 Экоактивистов волнует побелевший от фосфора ручей, впадающий в Лугу

12:02 Организаторы петербургского эко-митинга сделали четвертую попытку его согласовать

11:43 Новый обмен пленными между РФ и Украиной может пройти перед саммитом "нормандской четверки"

11:43 ВЦИОМ: Три четверти россиян считают себя добрыми

11:24 Угроза минирования судов Петербурга снова оказалась ложной

11:17 Мультипликаторы выступили с письмом в поддержку фигурантов дела "Сети"

10:51 Правительство выделило 2,6 млрд рублей на обновление Института мозга человека

10:31 Письмо от "Васи Колокольцева" заставило суды Петербурга прервать работу и эвакуироваться

10:15 В кабмине не поддержали инициативу ЛДПР о выходном 31 декабря

9:59 "Левада": Россияне хотят дружить с Западом

9:40 Наводнения не будет: в Петербурге подняли затворы дамбы

9:26 В Ухане от коронавируса умер главврач больницы; жертвами болезни стали более 1800 человек

17 февраля, 20:59 В Выборге протестовали против строительства порта в Приморске

17 февраля, 20:23 Архангелогородец подготовил подарок для Путина в виде медведя с семгой

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru