В кабмине не поддержали инициативу ЛДПР о выходном 31 декабря

Комисссия российского правительства по законопроектной деятельности не одобрила внесенный на рассмотрение Госдумы законопроект ЛДПР, согласно которому один из выходных календарных дней должен переноситься на 31 декабря, делится ТАСС.

В отзыве кабмина отмечается, что в Трудовом кодексе уже имеется положение, исходя из которого правительство наделено правом переносить выходные на другие дни, но только лишь "в целях рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней".

"Правительством РФ законопроект не поддерживается", - резюмировали своё решение министры.

Напомним, представители ЛДПР внесли на рассмотрение нижней палаты федерального собрания законопроект, согласно которому предлагается сделать 31 декабря выходным днем за счет одного из последующих.

Как отмечалось в пояснительной записке к документу, часто, если последний день года оказывается рабочим, люди не только не думают о работе и не справляются со своими обязанностями, но и тратят больше времени на приготовления к празднику.

Либерал-демократы уже предлагали депутатами Госдумы рассмотреть аналогичную инициативу 5 лет назад, но также одобрения не получили.