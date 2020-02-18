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10:51

Правительство выделило 2,6 млрд рублей на обновление Института мозга человека

фото ЗакС политика Правительство выделило 2,6 млрд рублей на обновление Института мозга человека

Российское правительство одобрило выделение 2,6 млрд рублей на реновацию петербургского Института мозга человека РАН им. Н.П. Бехтеревой: соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.

Старт работ намечен уже на текущий год, к завершению должны подойти не позднее 2022 года. На выделенную субсидию будет обновлен комплекс зданий, подведомственных учебному заведению, площадь которого составляет более 8 тысяч "квадратов". 

Институт мозга человека имени Н.П. Бехтеревой является крупным научным и практическим центром, в котором изучают функционирование и заболевания нервной системы.

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