Петербургских муниципалов зовут на крымский форум и в Крымскую филармонию

Комитет территориального развития Петербурга разослал главам внутригородских муниципальных образований приглашение на XI Форум муниципального сотрудничества, который состоится 15-18 апреля в Крыму. Текст приглашения выложила в своем микроблоге в Twitter депутат МО «Смольнинское» Диана Серая.

Организатором форума выступает «Клуб руководителей муниципальной сферы» (КРМС). На его сайте говорится, что мероприятие пройдет в курортном комплексе Golden Resort (на фото), расположенном в Алуште.

Гостей форума обещают возить на концерты в Крымскую филармонию, устраивать для них поездки по полуострову, организовывать «приемы, общение с коллегами на открытом воздухе».

В официальной части программы - конференция «Умный город – Цифровое управление коммунальной инфраструктурой региона», ярмарка муниципальных инвестпроектов, выставка «Оборонно-промышленный комплекс России – городскому хозяйству» и подведение итогов ежегодного конкурса «100 лучших муниципалитетов России».

Все услуги муниципалы оплачивают сами. В 36 тысяч рублей обойдется пакет «VIP all inclusive», включающий в себя трансфер, размещение в отеле, питание, участие во всех деловых и культурных мероприятиях. При размещение двух участников форума в одном номере предоставляется скидка – пакет будет стоить 42,5 тысяч рублей не двоих.

ЗАКС.Ру ранее рассказывал о КРМС и форуме, который он организует. Клуб был создан публицистом Михаилом Ошлаковым, автором серии книг об Иосифе Сталине. В 2017 году значительная часть семинаров форума была посвящена информационным войнам, в том числе в эпоху СССР.

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