18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

14:03

Госдума одобрила отмену наказания за нацистскую символику в искусстве

фото ЗакС политика Госдума одобрила отмену наказания за нацистскую символику в искусстве

Госдума в третьем чтении приняла законопроект об исключении из КоАП ответственности за использование нацистской или экстремистской символики в произведениях науки, литературы, искусства, передает «Интерфакс».

Глава комитета по культуре Елена Ямпольская ранее заявила, что ко второму чтению в законопроект внесена «расширительная поправка», и «благодаря политическому консенсусу удалось не уточнять, в каких именно сферах будет разрешено использование нацистской символики при отсутствии пропаганды нацизма». По ее словам, это «очень важный для всей гуманитарной повестки страны закон».

«В год 75-летия Победы люди захотят еще активнее чтить память своих дедов и прадедов, сражавшихся за Родину. Очень хорошо, что эти благие действия не будут попадать под наказание. Был момент абсурда, который очень раздражал общество, и мы сейчас его убираем», - считает Ямпольская.

Законопроект вносит поправки в ст. 20.3 КоАП (публичное демонстрирование нацистской символики). Авторы инициативы – Ямпольская, Владимир Бортко, Петр Толстой и другие депутаты - предложили разрешить использовать изображение нацистской символики в произведениях литературы, науки, СМИ и искусства, если демонстрация сопровождается осуждением нацизма и не несет в себе признаков пропаганды или оправдания идеологии. Пока же под статью могут попасть даже советские фильмы о Великой Отечественной войне – такие как «Семнадцать мгновений весны» или «Обыкновенный фашизм».


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:
18:05 Кириллов представил нового главу комитета по физкультуре Шантыря коллективу

17:45 Все осужденные фигуранты дела "Сети" в Пензе обжаловали приговор

17:25 Школьники тренировались на животных, готовясь устроить теракты в Керчи

17:23 СМИ: Трудовая инспекция проверит телеканал "Санкт-Петербург"

17:00 Ещё один отдыхающий на лайнере Diamond Princess россиянин заразился коронавирусом

16:40 "Народной любви боятся?": К приезду Путина памятник Собчаку обносят бронированными стёклами

16:25 Вишневского возмутило известие о тайном утверждении Смольным проекта транспортной реформы

15:54 Учителя оштрафовали за оскорбление ученика-коммуниста после встречи с депутатом от "Единой России"

15:27 Прокуратура просит отправить фигуранта "московского дела" Баршая в колонию на 3,5 года

14:59 Песков: Проверка сообщений о пытках фигурантов дела "Сети"* - не функция Кремля

14:56 Члены СПЧ выступят с поддержкой участников дела "Сети" в обход позиции Фадеева

14:46 Суд сменил соответчика по иску главы "Воин-В" к Резнику

14:20 В Краснодаре умер главный свидетель по делу о "нежелательной организации" в отношении Яны Антоновой

14:03 Госдума одобрила отмену наказания за нацистскую символику в искусстве

13:51 Госдума приняла закон о бесплатном горячем питании для младших школьников

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru