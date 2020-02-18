Госдума одобрила отмену наказания за нацистскую символику в искусстве

Госдума в третьем чтении приняла законопроект об исключении из КоАП ответственности за использование нацистской или экстремистской символики в произведениях науки, литературы, искусства, передает «Интерфакс».

Глава комитета по культуре Елена Ямпольская ранее заявила, что ко второму чтению в законопроект внесена «расширительная поправка», и «благодаря политическому консенсусу удалось не уточнять, в каких именно сферах будет разрешено использование нацистской символики при отсутствии пропаганды нацизма». По ее словам, это «очень важный для всей гуманитарной повестки страны закон».

«В год 75-летия Победы люди захотят еще активнее чтить память своих дедов и прадедов, сражавшихся за Родину. Очень хорошо, что эти благие действия не будут попадать под наказание. Был момент абсурда, который очень раздражал общество, и мы сейчас его убираем», - считает Ямпольская.

Законопроект вносит поправки в ст. 20.3 КоАП (публичное демонстрирование нацистской символики). Авторы инициативы – Ямпольская, Владимир Бортко, Петр Толстой и другие депутаты - предложили разрешить использовать изображение нацистской символики в произведениях литературы, науки, СМИ и искусства, если демонстрация сопровождается осуждением нацизма и не несет в себе признаков пропаганды или оправдания идеологии. Пока же под статью могут попасть даже советские фильмы о Великой Отечественной войне – такие как «Семнадцать мгновений весны» или «Обыкновенный фашизм».

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.