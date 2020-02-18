Учителя оштрафовали за оскорбление ученика-коммуниста после встречи с депутатом от "Единой России"

Судебный участок №4 города Шахты Ростовской области оштрафовал учителя местной школы №1 Алексея Желтова за оскорбление школьника после встречи с депутатом «Единой России», передает «МБХ медиа» со ссылкой на адвоката Николая Шатунова.

Протокол был составлен по ст. 5.61 КоАП (оскорбрение). Желтов оштрафован на 10 тысяч рублей.

Ранее полиция отказалась возбуждать уголовное дело в отношении Желтова. В показаниях очевидцы сообщали, что Желтов не только выругался матом в адрес подростка, но и ударил его по голове свернутым в трубочку листами бумаги.

Инцидент произошел в декабре 2019 года. Школьник со значком КПРФ на встрече с депутатом от «Единой России» Екатериной Стенякиной шутливо заметил, что вступит в компартию, как будет возможность, и тогда они окажутся по разные стороны баррикад. Депутат в ответ отметила, что так и проявляется свобода выбора.

После ухода депутата учитель ворвался в класс и нецензурно отчитал школьника за эту полемику с депутатом. Желтова отстраняли от преподавания.