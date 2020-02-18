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18:30

Хинштейн об угрожавшем журналисту в Астрахани единороссе: Подобным людям не место в "Единой России"

фото ЗакС политика Хинштейн об угрожавшем журналисту в Астрахани единороссе: Подобным людям не место в "Единой России"

Замсекретаря генсовета «Единой России», депутат ЗакСа Александр Хинштейн раскритиковал руководителя фракции единороссов в Астраханской гордуме Ильдара Измайлова за угрозы в адрес журналиста и заявил, что таким людям не место в «ЕР».

Об угрозах сообщил журналист Александр Алымов. Поводом стал пост в соцсетях с упоминанием фамилии Измайлова. В этом посте были перечислены фамилии астраханских политиков, которые, как счел журналист, лояльны к бывшему председателю правительства региона Расулу Султанову, которы находится под следствием.

После этого парламентарий начал писать Алымову, используя выражения «я тебя не прощу», «ты меня плохо знаешь», «перешел границы дозволенного» и «не вынуждай меня тебя искать», говорится в заявлении астраханского отделения Союза журналистов, которое приводят «Астраханские новости». 10 февраля Алымов предал переписку огласке, опасаясь за безопасность сотрудников своей редакции, и направил официальные обращения в органы, секретарю «Единой России» Андрею Турчаку и в администрацию губернатора региона.

«Получил жалобу от астраханского журналиста на угрозы со стороны главы фракции "Единой России" в гордуме. Обсудил с губернатором Игорем Бабушкиным: он тоже возмущен таким поведением. Подобным людям не место в "Единой России"», - прокомментировал ситуацию Хинштейн.

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