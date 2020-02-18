Красный мегафон

Представители «Единой России» в местном совете города Петергоф 17 февраля покинули заседание муниципальной комиссии. Их возмутило, что депутат-коммунист Сергей Толокнов выступил через мегафон. Так он выразил недовольство тем, что ему не дали слово в прениях. Муниципал рассказал ЗАКС.Ру, что хотел поднять вопрос организации доступной среды.

«Просто беспредельно»

В повестке неоконченного заседания бюджетно-финансового комитета МО «город Петергоф» было три вопроса. Скандал случился на втором. Комитет обсуждал план своей работы в 2020 году. Депутат-коммунист Сергей Толокнов хотел выступить, но высказаться ему не дали. Тогда он взял слово сам, с помощью специально приготовленного мегафона. Видеозапись инцидента Толокнов разместил в своем YouTube-канале «Депутатский дозор».

Громкоговоритель появился в руке депутата после того как его коллеги из партии власти проголосовали за то, чтобы не дать коммунисту выступить. Они объяснили это тем, что обсуждаемый вопрос уже утвержден, и пора переходить к следующему. Толокнов обратил внимание членов БФК, что, согласно регламенту, подал письменное обращение с просьбой дать ему слово по включенной в повестку теме.

«Я должен восстановить свои права. Дайте мне 3 минуты на прения. Не имеете права ставить вопрос на голосование, когда письменное заявление получено», - объявил коммунист в громкоговоритель.

Единороссы почти минуту возражали, называя происходящее «неуважением». После этого они покинули помещение, в котором проходило заседание. Толокнов продолжал снимать на камеру уходящих коллег.

«Вы как мужчина ведете себя просто беспредельно», - бросила ему депутат от «Единой России» Ольга Герасимова.

Через некоторое время в помещение вернулась только часть членов комитета. Остальные, судя по видео и словам Толокнова, остались в соседней комнате. Глава муниципалитета Александр Шифман рассказал ЗАКС.Ру, что эти депутаты не дождались возобновления заседания и разошлись по домам.

«Поскольку на сегодняшний момент в зале присутствуют пять депутатов, кворума нет. Заседание закрыто. Всё. Все встали и пошли», - подвела итог единоросс Марина Кузнецoва.

Фракционная борьба

В местном совете Петергофа у «Единой России» 14 мест из 20. Руководит муниципалитетом соратник депутата городского ЗакСа Михаила Барышникова Александр Шифман, в прошлом – глава муниципальной администрации. В совете также заседает родной брат Барышникова Юрий.

Шесть оставшихся мандатов распределены между представителями Партии роста, КПРФ и самовыдвиженцами. Причем настроения в их рядах самые разнообразные. Наиболее радикально противостоит «Единой России» группа «Народные депутаты Петергофа», в которую входят Илья Львов и Олег Кравцов из Партии роста, а также член КПРФ Толокнов, который в совет прошел как самовыдвиженец. Еще один представитель компартии Сергей Алексеев в депутатских группах не состоит, но основные позиции «народных депутатов» разделяет. Городской активист, самовыдвиженец Михаил Тихонов сам по себе. Депутат Светлана Фаисканова, хоть и избралась без партийной поддержки, голосует солидарно с «Единой Россией».

Межфракционный конфликт давал о себе знать несколько раз. В конец 2019 года много спорили о бюджете на следующий год – «Единая Россия» в итоге согласилась принять только одну из примерно 30 поправок, предложенных оппозицией. Еще раньше, в ноябре, единороссы решили ввести аккредитацию для журналистов, желающих посещать муниципальные заседания. По мнению Толокнова, это понадобилось, чтобы запретить оппозиционным членам совета снимать заседания, в которых они сами участвуют. Он рассказал ЗАКС.Ру, что единороссы пытались запрещать фиксировать происходящее на видео депутатам Кравцову и Львову. При этом сам Толокнов на всякий случай аккредитовался от газеты горкома КПРФ «Питерская правда» и к нему претензий не возникло.

- На каждом собрании они говорят: «Прекратите съемку, только Толокнову можно», - пожаловался коммунист на своих коллегах из партии власти.

По словам депутатов-оппозиционеров, случаи, когда им не давали выступить случались неоднократно.

- Мы поначалу пытались говорить с места, нам указали, что надо поднимать руку и председательствующий даст слово. Буквально со второго раза мы это делать научились. Получилось так, что мы научились вести себя по правилам, а председатели комитетов просто игнорируют поднятую руку. Лично мне не дала слово председатель комитета по культуре Елена Лукашина, - отметил депутат Львов.

Коммунист Толокнов подал письменное заявление о намерении выступить, потому что считал этот способ «самым железобетонным».

- У нас есть регламент заседания совета. Когда человек хочет выступить в прениях, он должен выступить не раньше, чем этот вопрос будет включен в повестку дня на собрании и не позже, чем начнется стадия ответов на вопросы… Я так и написал, что планирую участвовать в прениях по такому-то вопросу. Более того, ведущей заседания Малик трижды подкладывали мою бумажку и говорили, что Толокнов хочет выступить. Когда вынесли вопрос на голосование, я тут же поднял руку, чтобы поднять вопрос по ведению заседания. Это тоже предусмотрено регламентом, - рассказал коммунист.

Глава муниципалитета Шифман уверен, что его однопартийцы действовали по правилам. Он обратил внимание, что депутат с мегафоном устно никак не выражал желания выступить, а спорить начал только после того как БФК утвердил планы на текущий год.

- Он пытался сказать, что регламентом работы комитета предусмотрены вопросы, предложения, обсуждения и так далее. Мы ему говорим, что такого у нас в регламенте нет. В ходе обсуждения вопроса он мог высказаться или задать вопрос, - поделился Шифман. – У нас юрист присутствовал. Юрист взял, зачитал все пункты регламента комитетов – там этого нет.

Слова «прения» в регламенте заседаний муниципальных комитетов, действительно, нет. Но, по мнению депутата Львова, это «накладка»: регламентом заседаний муниципального совета эта стадия предусмотрена и логично было бы прописать ее везде.

Глава муниципалитета Шифман считает, что, передав свою записку, Толокнов еще и отвлекал председательствовавшую Светлану Малик от работы:

- Зампредседателя вела заседание. Она работала с депутатами, на вопросы отвечала. Что-то подсовывать, сбивать человека с ритма ведения комитета – это неправильно. Тогда можно просто ошибиться, допустить какую-то ошибку при ведении комитета.

Александр Шифман, фото - "Новости Петродворцового района"

Всё из-за доступной среды

Так и не заданный вопрос касался бюджетных трат на обустройство территорий в помощь людям с ограниченными возможностями. Толокнов сообщил ЗАКС.Ру, что планировал в ходе прений поднять вопрос об инвентаризации внутридомовых площадей на предмет доступности для маломобильных групп граждан. Петергофская оппозиция выступала с подобными предложениями при формировании бюджета, но их поправки не прошли.

- Так как по городскому хозяйству планируется инвентаризация по доступной среде, то на это надо будет закладывать деньги, и мы хотим, чтобы местная администрация не занималась этим вопросом самостоятельно, так как они его запустили, а привлекла к этому вопросу и депутатов, - рассказал коммунист.

Толокнов отметил, что вопрос об инвентаризации поднял губернатор Петербурга Александр Беглов во время своего недавнего визита в Петергоф.

- К нему подъехала женщина-колясочница и сказала, что вопрос доступной среды у нас вообще никак не решается. Он велел сделать инвентаризацию и навести порядок, - добавил муниципал.

Сам он на объезде Беглова не присутствовал. О заявлении главы города узнал из сюжета телекомпании «Санкт-Петербург». Этот выпуск можно найти в интернете.

«Я уже дал команду, чтобы сделали инвентаризацию», - заявил на камеры глава города колясочнице, жаловавшейся на высокие бордюры.

О других подробностях этого распоряжения неизвестно. Глава Петергофа Шифман, которого на встрече с Бегловым тоже не было, заверил ЗАКС.Ру, что никаких поручений по поводу инвентаризации к нему не поступало.

Заложенные в бюджет объемы помощи людям с ограниченными возможностями муниципалы оценивают по-разному. По словам Толокнова, из местной казны в 2020 год на этих цели будет выделено только 50 тысяч рублей. На эти деньги планируется нанести разметку для предназначенных инвалидам парковочных мест.

- Мы против этого выступали, но были полностью проигнорированы, - вспоминает муниципал.

Шифман уверяет, что оппозиционная группа депутатов ошибается и говорит только об одной программе. По его словам, средства для улучшения жизни маломобильных групп – вплоть до совершенствования детских площадок - заложены и в другие статьи расходов. Всего муниципалитет на обустройство доступной среды в 2020 году планирует потратить до 800 тысяч рублей, заявил глава МО.

- В программе благоустройства есть ремонт внутридворовых проездов. При ремонте мы делаем занижения для маломобильных групп. Там лежат основные средства. Плюс ко всему установка оборудования для лиц с ограниченными возможностями на детских площадках и занижение бордюрного камня на детских и спортивных площадках, где устанавливается оборудование для лиц с ограниченными возможностями, - объяснил Шифман.

Очередное заседание бюджетно-финансового комитета состоится в четверг, 20 февраля. В проекте повестки только один пункт – тот, что не успели обсудить на прошлом, «сорванном». К планам БФК на 2020 год решили не возвращаться, посчитав вопрос решенным. А 19 февраля в петергофском муниципалитете заседал комитет по молодежной политике и спорту. Депутат Львов рассказал, что ему дали задать все вопросы. Он связал это с эффектом красного мегафона.

Сергей Еремеев

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