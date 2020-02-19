Великобритания призвала Кремль прекратить посылать на Донбасс "гуманитарные конвои"

Постоянный британский представитель при ООН Карен Пирс обратилась к российским властям с просьбой не поставлять собственную гуманитарную помощь в юго-восточные регионы Украины, занятые сепаратистами, передает "Интерфакс".
Вместо этого предлагается использовать "безопасную доставку международной помощи, основанной на согласованном международном механизме, как предусмотрено Минскими соглашениями".
К российским отправкам конвоя Пирс применила эпитет "неожиданные".
Конфликт на юго-востоке Украины между пороссийски настроенными сепаратистами и ВСУ продолжается с весны 2014 года. Недоброжелатели стороны "ополчения" время от времени подозревают Россию в том, что при помощи грузовиков якобы с гуманитарной помощью на Донбасс провозится оружие для дестабилизации обстановки, однако убедительных доказательств этого пока никто не представил.