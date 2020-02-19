Беглов отдал Елину контроль за работой комитета по труду и занятости

Вице-губернатор Петербурга Евгений Елин будет контролировать и координировать работу комитета по труду и занятости, соответствующее распоряжение подписал губернатор Петербурга Александр Беглов.

В Смольном подчеркнули, что полномочия комитета остаются без изменений.

Елин – «экономический» вице-губернатор, который отвечает за финансы, экономическое развитие, учет госимущества, вопросами землеустройства и имущества. Также в его ведении – вопросы разработки и исполнения городского бюджета, развития предпринимательства, промышленная политика и так далее.

Теперь в поле зрения Елина – шесть комитетов Смольного. Кроме комитета по труду это комитет по госзаказу, комитет имущественных отношений, по промышленной политике, инновациям и торговли, по финансам и по экономической политике.

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