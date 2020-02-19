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13:15

Беглов отдал Елину контроль за работой комитета по труду и занятости

фото ЗакС политика Беглов отдал Елину контроль за работой комитета по труду и занятости

Вице-губернатор Петербурга Евгений Елин будет контролировать и координировать работу комитета по труду и занятости, соответствующее распоряжение подписал губернатор Петербурга Александр Беглов.

В Смольном подчеркнули, что полномочия комитета остаются без изменений.

Елин – «экономический» вице-губернатор, который отвечает за финансы, экономическое развитие, учет госимущества, вопросами землеустройства и имущества. Также в его ведении – вопросы разработки и исполнения городского бюджета, развития предпринимательства, промышленная политика и так далее.  

Теперь в поле зрения Елина – шесть комитетов Смольного. Кроме комитета по труду это комитет по госзаказу, комитет имущественных отношений, по промышленной политике, инновациям и торговли, по финансам и по экономической политике.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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