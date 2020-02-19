Путин возложил цветы к памятнику Собчаку на Васильевском острове

Президент Владимир Путин возложил цветы к памятнику экс-мэра Петербурга Анатолию Собчаку на Васильевском острове, передает MR7.

В церемонии также приняли участие вдова мэра, сенатор Людмила Нарусова, его дочь – телеведущая Ксения Собчак, губернатор Петербурга Александр Беглов и десятки политиков и общественных деятелей. Беглов провел Путина к памятнику под руку.

Церемония прошла под охраной снайперов, которые расположились на крышах соседних домов. У памятника установили забор из бронированного стекла, полиция перекрыла улицу.

Памятные мероприятия проходят в 20-летнюю годовщину смерти Собчака. Путин начинал политическую карьеру в администрации Ленинграда под его руководством. Собчак был единственным мэром Петербурга, после него городом руководят губернаторы.

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