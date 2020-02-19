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14:54

СМИ: Россия напечатает для Венесуэлы деньги

фото ЗакС политика СМИ: Россия напечатает для Венесуэлы деньги

Госзнак заключил контракт с Центральным банком Венесуэлы на печать национальной валюты латиноамериканской страны – боливаров, пишет Bloomberg.

Агентство сослалось на копию контракта, датированным ноябрем 2019 года. Согласно ему, Россия должна будет напечатать 300 млн боливаров (около 143 млн долларов) номиналом до 10 тысяч до 50 тысяч боливаров. Стоимость заказа составляет 7,4 млн долларов.

Госзнак РФ комментировать информацию отказался. В Центробанке Венесуэлы на запрос журналистов не ответили.

Правительство Венесуэлы столкнулось со сложностями с оплатой счетов производителям банкнот. Ранее британская компания De La Rue потеряла 23 млн долларов из-за долгов Венесуэлы. В стране в последние годы наблюдается гиперинфляция, из-за этого власти вынуждены печатать новые банкноты, из-за постоянного падения боливара внутри страны граждане предпочитают неофициально использовать доллары США.

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