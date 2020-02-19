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15:42

Единоросс из Госдумы утверждает, что в России нет нищих пенсионеров

фото ЗакС политика Единоросс из Госдумы утверждает, что в России нет нищих пенсионеров

Думский депутат от "Единой России" Светлана Бессараб полагает, что в России не приходится говорить о драматичном материальном положении пенсионеров. Эту точку зрения она отстаивала на канале "Царьград". Обсуждалось при этом повышение пенсионного возраста в 2018 году.

По ее словам, в своей практике она не раз сталкивалась с благодарным отношением пожилых людей к резонансной реформе.

"Они на приёмах, наоборот, говорят: хорошо, что повышают пенсии. Потому что та ситуация, которая сложилась, была уже неадекватна просто. Нужно было повышать. Сегодня у нас в России нищих пенсионеров нет. Как получатели социальной пенсии, так и получатели страховой пенсии по старости - они выбрались вот из этой нищеты", - рассказала Бессараб.

Также депутат попыталась объяснить, почему ее партия не стала в свое время вводить 10-летний мораторий на повышение возраста выхода на пенсию. Она утверждает, что сам смысл термина понимается превратно и, кроме того, не существовало коварного далеко идущего плана повышать планку: реформа была инициирована и реализована чуть ли не стихийным образом.

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