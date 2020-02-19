КГИОП пожаловался в суд из-за перестройки дома-памятника на Выборгской стороне

Самовольная перестройка дома 23-25 в Нейшлотском переулке, включенного в реестр выявленных памятников архитектуры, побудила чиновников из КГИОП оспорить это действие в Калининском районном суде, передает строительное издание "Канонер".

Ответчик - владелец участка Борис Ален, от которого требуют восстановить внешний облик исторического здания, существовавший до 2016 года.

Отмечается, что одноэтажное строение успело лишиться кровли, нескольких перекрытий и радикально поменять цвет, причем стоительные работы не закончены и по сей день. Пострадали также оконные и дверные проемы.

Ранее комитет через суд уже добивался штрафов в отношении инициатора ремонтных работ.

Градозащитникам дом в Нейшлотском известен как Образцовый молочный комплекс Бенуа. На своем месте он появился незадолго до октябрьской революции.