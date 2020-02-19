Двух петербургских полицейских задержали за взятку в размере 1,5 млн рублей

В Петербурге задержали двух полицейских, подозреваемых в получении взятки от бизнесмена, который таким образом пытался откупиться от возбуждения против него уголовного дела, говорится на сайте Следственного комитета.

Один из задержанных относится к центру "Э", другой работает оперуполномоченным отдела экономической безопасности управления МВД по Петроградскому району.

Второго задержали после того, как уже в рамках оперативного мероприятия, под прикрытием, передал деньги подельнику. Отмечается, что большая часть наличных представляла собой муляжи банкнот.