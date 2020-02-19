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16:41

Карьер "Воронцовский" исключили из списка территорий для размещения ТБО

фото ЗакС политика Карьер "Воронцовский" исключили из списка территорий для размещения ТБО

Правительство Ленобласти исключило карьер «Воронцовский» (Первомайское поселение) из списка территорий под строительство мусорного полигона, сообщили представители региональных властей в своем Telegram-канале.

В распоряжении губернатор Александр Дрозденко поручил комитету градостроительной политики Ленобласти внести в схему территориального планирования изменения, исключив оттуда некоторые участки. Среди них – участок «Воронцовское».

Ранее против строительства полигона на этом участке выступили жители Первомайского. Они отмечали, что его хотят разместить в границах запланированной особо охраняемой природной территории: к 2035 году здесь должен появиться заказник «Люблинский». К тому же объект разместился бы у границы Курортного района Петербурга, а полигоны для хранения ТБО запрещено размещать в пределах 50 километров от города.

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