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16:51

Проходящий по делу Голунова экс-полицейский дал показания на начальника

фото ЗакС политика Проходящий по делу Голунова экс-полицейский дал показания на начальника

Уволенный из полиции Денис Коновалов, арестованный по скандальному делу журналиста Ивана Голунова, дал компрометирующие показания на своего непосредственного бывшего начальника Игоря Ляховцева, который может быть организатором подбрасывания наркотиков Голунову, пишет "Интерфакс" со ссылкой на адвоката Алексея Коврижкина. Бывшим коллегам устроили очную ставку.

"Полицейский заявил, что это Ляховец дал ему указания подкинуть Голунову наркотики. Коновалов также полностью признал свою вину", - приводятся слова юриста, добавившего, что, в свою очередь, Ляховец своей вины категорически не признает и усматривает в происходящем политические мотивы.

Отметим, что по не двигавшемуся долгое время делу пятерых экс-сотрудников МВД арестовали 30 января. Им вменяется хранение и сбыт наркотиков, фальсификация доказательств и причинение физического вреда здоровью.

Голунова задерживали в июне прошлого года. Дело вызвало скандал и протест в обществе и вскоре было закрыто.

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