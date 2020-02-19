Специалисты нашли источник загрязнения Невы на юге города

Специалисты нашли причину постоянного загрязнения Невы в южной части проспекта Обуховской обороны, сообщает сайт Росприроднадзора по Северо-Западному федеральному округу.

По всей видимости, гласит сообщение, можно говорить о таком явлении, как вымывание нефтепродуктов из почвы. По сведениям экспертов, в районе дома 110 в годы Великой Отечественной войны происходила перевалка мазутного топлива для оборонительных нужд.

"Скорее всего, в почве образовалась линза нефтепродуктов, которая с течением времени начала смещаться в сторону водного объекта, что и приводит к медленному вымыванию нефтепродуктов и поступлению их в реку", - говорится в тексте.

Участок набережной должны будут обследовать уже эксперты из комитета по природовользованию и администрации Невского района. Кроме того, Росприроднадзор предложил включить территорию в федеральную целевую программу "Ликвидация накопленного экологического ущерба".