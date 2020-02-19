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18:39

Ройзман: Мне не о чем разговаривать с Путиным

фото ЗакС политика Ройзман: Мне не о чем разговаривать с Путиным

Политик Евгений Ройзман признался в том, что за всю жизнь ни разу не поговорил с президентом Владимиром Путиным - даже за пять лет своего пребывания во главе Екатеринбурга. Более того, с возрастом он все меньше видит смысла и нужды в такого рода встрече или диалоге.

"У меня это давно отчеркнуто. Может быть, потому, что эта ситуация немыслимая для меня. По сути, мне не о чем разговаривать, и, мало того, в течение последних лет я избегал всех соблазнов. Я даже думать не хочу. Разные планеты", - рассказал он в программе "В гостях у Гордона".

По словам Ройзмана, отчасти это еще продиктовано тем, что он не может залезть власть предержащим из нынешней генерации и с их бэкграундом в голову. Каким образом устроена внешняя политика Кремля на Украине и что движет администрацией при принятии агрессивных решений, глава "Города без наркотиков" не понимает. Также он не понимает, что именно власть хочет поменять в Конституции: ему ясна лишь общая мотивировка - самосохранение.

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