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19 февраля, 20:59

Роспотребнадзор требует повысить качество питьевой воды в Кингисеппе

фото ЗакС политика Роспотребнадзор требует повысить качество питьевой воды в Кингисеппе

Специалисты Роспотребнадзора Ленинградской области, изучив образцы питьевой воды, которой вынуждены пользоваться жители Кингисеппа, потребовали от ОАО "Кингисеппский водоканал" исправить ее качество, говорится в сообществе "Петербургский гражданин".

Сотрудники ведомства проверили 332 пробы воды, и ни одна из них не соответствовала нормативам: концентрация вредных химических примесей расценивается ими как критическая.

"Она на вид как абрикосовый сок! Мы не можем не помыть детей, ни тем более употреблять в пищу", - пожаловался местный житель Юрий Федотов.

Представители Роспотребнадзора, пронспектировав помещения, относящиеся к предприятию, пришли к заключению, что городской "Водоканал" давно и серьезно нарушает положения санитарно-эпидемиологического законодательства. Организацию оштрафовали и выдвли ей предписание, но местным активистам из движения "Гражданский патруль" этого мало - они требуют прокурорской проверки.

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