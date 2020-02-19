Роспотребнадзор требует повысить качество питьевой воды в Кингисеппе

Специалисты Роспотребнадзора Ленинградской области, изучив образцы питьевой воды, которой вынуждены пользоваться жители Кингисеппа, потребовали от ОАО "Кингисеппский водоканал" исправить ее качество, говорится в сообществе "Петербургский гражданин".

Сотрудники ведомства проверили 332 пробы воды, и ни одна из них не соответствовала нормативам: концентрация вредных химических примесей расценивается ими как критическая.

"Она на вид как абрикосовый сок! Мы не можем не помыть детей, ни тем более употреблять в пищу", - пожаловался местный житель Юрий Федотов.

Представители Роспотребнадзора, пронспектировав помещения, относящиеся к предприятию, пришли к заключению, что городской "Водоканал" давно и серьезно нарушает положения санитарно-эпидемиологического законодательства. Организацию оштрафовали и выдвли ей предписание, но местным активистам из движения "Гражданский патруль" этого мало - они требуют прокурорской проверки.