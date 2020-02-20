Вдова Лужкова уступила лидерство в рейтинге богатейших женщин России

Журнал Forbes представил обновленный рейтинг наиболее обеспеченных женщин России: вдова бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина уступила первую строчку владелице онлайн-магазина Wildberries Татьяне Бакальчук. Состояние последней составляет 1,4 млрд доллларов - за год оно увеличилось на 400 млн.

Батурина, на протяжении многих лет не терявшая лидерства, ныне пребывает на второй строчке рейтинга: её активы составляют 1,2 млрд долларов.

Выручка магазина Wildberries за год увеличилась на 88%, достигнув отметки 223 млрд рублей, - именно это и позволило Бакальчук занять первое место в перечне богатейших женщин-россиянок.

Состояние Батуриной, которой принадлежит один из крупнейших столичных девелоперов - компания "Интеко", достигала финансового пика в 2010 году: тогда её состояние "покоилось" на отметке в 4,2 млрд долларов.