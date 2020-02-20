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11:18

КСП проверяет деятельность муниципалов из МО "Автово"

фото ЗакС политика КСП проверяет деятельность муниципалов из МО "Автово"

Контрольно-счетная палата Петербурга объявила о начале проверки финансово-хозяйственной деятельности сотрудников муниципалитета "Автово". Ревизии подвергнутся различные бюджетно-финансовые операции, проведенные в период с 2018 по 2020 годы.

В официальном сообщении об этом обращается внимание на то, что в каждый последующий из упомянутых лет расходная часть бюджета МО росла, в нынешнем году достигнув суммы более 93 млн рублей.

Муниципалитет обслуживает три казенных учреждения: газету "Автовские ведомости", физкультурно-спортивный клуб "Автово" и "Автовский центр благоустройства и развития".

МО "Автово" примечательно тем, что это единственный из 113 муниципальных советов в городе, полностью состоящий из депутатов-оппозиционеров.

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