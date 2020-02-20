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11:33

Профессор Соловей: Российской оппозиции не хватает исторического оптимизма

фото ЗакС политика Профессор Соловей: Российской оппозиции не хватает исторического оптимизма

Политолог, профессор Валерий Соловей попытался определить одну из главных проблем организаторов и участников протестного движения в России, причем, в его представлении, проблема это с наименьшей вероятностью разрешима, чем какая-либо другая.

"Это отсутствие исторического оптимизма. То есть люди, даже политики… вот в целом обществе в России не видят никакой перспективы. Это главная неявная, но подспудная претензия к власти, что у нас нет никакой перспективы. Но наши политики ее тоже не видят, они не могут ее предложить", - заметил он в интервью, данном "Эху Москвы".

Именно поэтому ученый уверен, что бесценно обсуждение проекта будущего, даже если он скорее напоминает утопию и нереалистичен по определению. Это, по словам Соловья, гораздо ценнее, чем продолжать корить друг друга, кто "сливал" или "не сливал" протест в условном 2012 году. При этом с оптимизмом в российских условиях смотреть в будущее действительно трудно, признал герой интервью.

"У меня очень серьезные сомнения в том, что в той ситуации, в которой мы сейчас оказались и которая будет впоследствии, а думаю, что она будет ухудшаться, мы будем способны на сильные и светлые эмоции. Мрачные эмоции, депрессии может породить как раз отчаяние, взрыв негодования и гнева. Вот это я ожидаю, с большей вероятностью случится в России", - предрек профессор.

Для него это выглядит логичным, поскольку от разделяемого массами ощущения социальной несправедливости вряд ли, по мнению Соловья, может сильно "хотеться танцевать".

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