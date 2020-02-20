Путина не смущает создание должности для Медведева задним числом

Президент Владимир Путин в большом интервью ТАСС значительное внимание уделил теме смены правительства, случившейся в середине января по его инициативе. Глава государства признался, что кандидатуру нового премьер-министра Михаила Мишустина не знал никто, кроме него, а об отставке кабинета министров он предупредил только уже бывшего премьера Дмитрия Медведева. Отдельно президент высказался о дальнейшем развитии карьеры последнего: он не видит ничего предосудительного в том, что фактически Медведева назначили на несуществующую должность зампреда Совета безопасности, а впоследствии официально учредили ее задним числом.

"Ничего в этом необычного нет. Если что-то не отрегулировано в законе, то в соответствии с действующим у нас основным законом страны президент имеет право своим указом этот люк в законодательстве заполнить, а потом принимать в качестве закона. Это нормальная практика, здесь нет ничего необычного", - оценил ситуацию Путин.

Когда журналист повторно указал ему на "ощущение поспешности", возникшее у людей от принятых решений, Путин строго ответил: "у Вас могут быть какие угодно ощущения".

Примечательно, что в новом интервью Путин вновь повторил излюбленную фразу, давно превратившуюся в мем - о том, что у правительства "нет времени на раскачку".