Титов: Партия роста примет участие в выборах в Госдуму

Лидер Партии роста Борис Титов заявил о намерении партии принять участие в выборах в Государственную Думу в 2021 году. Соответствующее заявление он сделал в Петербурге 20 февраля на встрече с однопартийцами Северо-Западного федерального округа, передаёт корреспондент ЗАКС.Ру.

По словам Титова, Партия роста планирует войти в федеральный парламент. Выборы 2021 года - это главная задача на сегодняшний день, добавил глава политорганизации.

Также он сообщил, что планируется изменить программу партии: «Появляются новые вызовы, страна меняется».

София Саттарова