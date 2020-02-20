Обвиненным в самоуправстве защитникам Шиеса смягчили меру пресечения

Трое экоактивистов Шиеса, в отношении которых продолжаются суды, связанные с инцидентом в марте прошлого года на станции, получили смягчение меры пресечения, сообщает паблик "ОбъединивШИЕСя". Их продолжают обвинять по уголовной статье "самоуправство".

Если в предыдущие месяцы им было запрещено посещать лагерь протеста, общаться друг с другом и покидать дом в темное время суток, то накануне, 19 февраля, их ограничения свелись к подписке о невыезде.

Всего со стороны активистов в эпизоде, повлекшем за собой судебные тяжбы, участвовало четверо человек. В их интерпретации событий, экскаватор, работавший на месте строительства мусорного полигона, снес вагончик с протестующими, после чего их обвинили в избиении ЧОПовцев и рабочих.

На сегодняшний день работы по строительству свалки приостановлены, однако лагерь протестующих не расходится.