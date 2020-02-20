Депутаты ЗакСа хотят узаконить экскурсии по крышам

Комитет по законодательству петербургского ЗакСа решил внести на рассмотрение парламента инициативу, которая бы легитимизировала экскурсионные прогулки по крышам.

"Документом предлагается установить, что под целью культурно-познавательного туризма в Петербурге, кроме посещения туристами исторических, социально-культурных и природных объектов, может быть и посещение иных объектов, специально оборудованных для проведения экскурсий", - пояснили суть своей задумки депутаты Дмитрий Тугов и Денис Четырбок.

Согласно законопроекту, правительство Петербурга будет наделено возможностью разрабатывать программу по организации легальных смотровых площадок на крышах многоквартирных домов, которая позволит обеспечить безопасность участников "экстремальных" экскурсий и защитить интересы и права собственников жилья.

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