18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

14:35

Пожилые петербуржцы будут получать региональную надбавку к пенсии

фото ЗакС политика Пожилые петербуржцы будут получать региональную надбавку к пенсии

Градоначальник Петербурга Александр Беглов оставил свою подпись под документом, который устанавливает новый порядок предоставления региональной соцдоплаты к пенсии. Примечательно, но норма датируется "задним" числом и официально вступила в силу еще 1 января текущего года.

Дело в том, что уровень материального обеспечения пожилых горожан ниже установленного в городе на Неве прожиточного минимума пенсионера, поэтому и было решено "сгладить" это неравенство, учредив надбавку.

Кроме того, до 1 января дополнительные выплаты обеспечивались за счет федерального бюджета, а начиная с 2020-го данная установка будет подкрепляться еще региональной довыплатой.

"В соответствии с правилами расчетный размер прожиточного минимума пенсионера в Санкт-Петербурге на 2020 год составил 9514 руб., что превышает размер прожиточного минимума в целом по России (9311 руб.), а значит социальные доплаты станут региональными и будут предоставляться за счет средств городского бюджета", - пояснили в пресс-службе губернатора.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:
17:59 Депутатам ЗакСа провели экскурсию по дорожному предприятию и рассказали об уборке улиц

17:50 Полиция стала вызывать на допрос граждан, жертвовавших деньги ФБК

17:28 Председатель СПЧ Фадеев ждет, что россияне откажутся от "истеричного потребления"

17:01 Вопреки федеральному законодательству глава Камчатки намерен ужесточить правила проведения митингов

16:59 На кладбище под Пушкином выявили церковный самострой

16:39 Радзиховский считает "позорным" уровень поддержи обществом фигурантов дела "Сети"

16:38 Эсеры предлагают закрепить в Конституции механизм лишения гражданства РФ педофилов и террористов

16:10 Кирилл Серебренников снимет кино о жизни главврача Освенцима Йозефа Менгеле

15:51 Арестованного Николая Александрова сняли с должности гендиректора "Метростроя"

15:33 Песков отказался отвечать на "риторический" вопрос о сумме прожиточного минимума

15:19 У администрации Калининского района проходят пикеты с требованием отставки главы

14:51 Смольный в четвертый раз отказался согласовывать экомитинг: активисты идут в суд

14:35 Пожилые петербуржцы будут получать региональную надбавку к пенсии

14:15 На Петровской набережной появится мемориальная доска в честь академика Гранова

13:57 Матвиенко надеется на безвизовый режим с Намибией

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru