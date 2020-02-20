У администрации Калининского района проходят пикеты с требованием отставки главы

Возле здания администрации Калининского района гражданские активисты встали с плакатами, на которых выражают свое несогласие с политикой главы Василия Пониделко и его команды, а также с требованием его отставки: "Пониделко душит Муринский парк".

Главный герой акции, наиболее известная защитница парка Марианна Бакан, утверждает, что отставка необходима в связи с коррупционной деятельностью, в которой она подозревает чиновников из районной администрации.

На одной из самых ярких акций в поддержку Муринского парка, которому угрожает застройка, жители слепили снеговиков и повесили на них свои требования. Летом минувшего года застройщик, компания "Анна Нова" перегородил часть территории строительным забором.

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