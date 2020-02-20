Эсеры предлагают закрепить в Конституции механизм лишения гражданства РФ педофилов и террористов

Руководитель думских эсеров Сергей Миронов полагает, что в обновленной версии Основного закона страны следует прописать механизм лишения российского гражданства террористов и педофилов. Рассуждения лидера "Справедливой России" приводятся на сайте партии.

"Мы предлагаем предусмотреть в Конституции РФ механизм лишения российского гражданства. Эта мера может применяться в исключительных случаях в отношении людей, совершивших особо тяжкие преступления. Речь идет, например, об актах терроризма, растлении малолетних. На мой взгляд, террористы и педофилы заслуживают высшей меры уголовного наказания. И при этом они не заслуживают быть гражданами РФ", - уверен Миронов.

Также справедливороссы предлагают закрепить в Конституции ещё две "идеологические" поправки: одна из них устанавливает "высокий статус культуры".

"Поправка гласит, что культура в России играет основополагающую роль в развитии личности, гуманизации общества. Также устанавливается обязанность граждан уважительно относиться к культурным ценностям многонационального российского народа", - сообщается в пресс-релизе эсеров.

Ранее эсеры объявили о внесении законодательной инициативы, призванной гуманизировать обращение с животными. Согласно ей, необходимо запретить вольерную охоту как нечто, не совместимое с духом и буквой Конституции.