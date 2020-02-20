На кладбище под Пушкином выявили церковный самострой

На территории Александровского кладбища в Пушкинском районе обнаружилось двухэтажное здание, самовольно возведенное возле церкви.

Издание "Канонер" сообщает, что власть не собирается бороться с сооружением и требовать его ликвидации по той причине, что оно представляет собой церковное имущество: по сравнительно новым правилам, невозможно даже подать соответствующий иск.

Доминантой на кладбище выступает церковь Казанской иконы Божией матери, появившаяся здесь в 1999 году. Двуэтажное каменное здание, не поставленное на кадастровый учет, возникло годом позже. Приход Казанской церкви зарегистрирован именно по этому адресу.