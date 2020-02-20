Председатель СПЧ Фадеев ждет, что россияне откажутся от "истеричного потребления"

Руководитель президентского Совета по правам человека Валерий Фадеев в продолжительном выступлении о будущем России и Европы на заседании Общественной палаты поговорил о необходимости пересмотра общественных ценностей. Выдержки из его речи приводит "Интерфакс".

Одним из главных раздражителей для Фадеева выступает чрезмерная тяга граждан к потреблению. Для него это говорит об отсутствии внятного "образа будущего".

"21 век наступил - это другой тип жизни. Он должен быть более гуманным, должен отказаться от стрессового истеричного потребления. Это должен быть отказ от потребительского общества. Это должен быть отказ от капитализма, ориентированного на максимизацию прибыли. Это должна быть другая хозяйственная система. Надо отказаться от максимизации наживы", - полагает Фадеев.

Рыночное устройство экономики, он считает важным сохранить. Опираться в новом цивилизационном выборе чиновник предлагает на таких сочинителей, как Питирим Сорокин.