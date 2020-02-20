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18:55

На политическую активность Шнурова Поклонская ответила стихами

фото ЗакС политика На политическую активность Шнурова Поклонская ответила стихами

Известие о вступлении музыканта Сергея Шнурова в Партию роста и о готовности побороться за думский мандат прокомментировала у себя в Telegram-канале в стихотворной форме действующий депутат федерального парламента, единоросс Наталья Поклонская.

В ироничном произведении автор пытается описать широко известные качества Шнурова, которые, по мнению Поклонской, не совсем подходят для законотворца. Исходя из текста, в представлении Поклонской фронтмен "Ленинграда" либо матерится из окна лимузина, либо употребляет горячительные напитки, либо делает это одновременно.

Знаете, Серёжа, я тут объясню:

В Думе не нальют вам рюмку коньяку.

Есть у нас в буфете и компот, и чай,

Но туда из фляги вискарь не подливай!

Наталья Поклонская - Сергею Шнурову

В финале своего послания Поклонская отсылает читателя к известным цитатам из песен Шнурова, резюмируя, что подобное творчество никак не может соприкасаться с парламентской деятельностью.

Вступив в ряды Партии роста 20 февраля, популярный музыкант пообещал, что в случае его избрания в Госдуму этот орган точно станет "ярче".

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