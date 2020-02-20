На политическую активность Шнурова Поклонская ответила стихами

Известие о вступлении музыканта Сергея Шнурова в Партию роста и о готовности побороться за думский мандат прокомментировала у себя в Telegram-канале в стихотворной форме действующий депутат федерального парламента, единоросс Наталья Поклонская.
В ироничном произведении автор пытается описать широко известные качества Шнурова, которые, по мнению Поклонской, не совсем подходят для законотворца. Исходя из текста, в представлении Поклонской фронтмен "Ленинграда" либо матерится из окна лимузина, либо употребляет горячительные напитки, либо делает это одновременно.
Знаете, Серёжа, я тут объясню:
В Думе не нальют вам рюмку коньяку.
Есть у нас в буфете и компот, и чай,
Но туда из фляги вискарь не подливай!
В финале своего послания Поклонская отсылает читателя к известным цитатам из песен Шнурова, резюмируя, что подобное творчество никак не может соприкасаться с парламентской деятельностью.
Вступив в ряды Партии роста 20 февраля, популярный музыкант пообещал, что в случае его избрания в Госдуму этот орган точно станет "ярче".