Активисты жалуются на вырубку деревьев у Серебряного пруда

В саду Серебряный пруд, названном так по одноименной акватории в его середине, местные жители 20 февраля обнаружили тяжелую технику, срубающую деревья, что вызвало у активистов протест и вопросы к законности происходящего.

"Ушлые коммунальщики снова взялись за бензопилы! Под конец февраля решили уничтожить побольше деревьев. На этот раз зондер-команды приехали в Выборгский район (напротив дома Тореза 38, к 6). Якобы "больные" и "аварийные" деревья самопровозглашенные "санитары парка" безжалостно пилят на мелкие куски и складывают в ковш трактора", - прокомментировали они увиденное в своем градозащитном паблике.

Отметим, что сквер с Серебряным прудом и жители близлежащих домов продолжительное время страдают не только от вырубки деревьев, но и от строительства многоэтажного дома по адресу Институтский проспект, 16, значительно превышающего по высоте соседние здания. Некоторые из протестных активистов даже жаловались на трещины, которые из-за этого уплотнительного проекта появились на фасаде их домов.

Фотографии: "Комитет защиты Петербурга"

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.