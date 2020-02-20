Петрозаводский депутат оскорбил жителей, рассердил этим горсовет и извинился

Депутат петрозаводского Горсовета Александр Анишин стал героем целой цепи событий, начавшихся на просторах социальной сети "ВКонтакте". Ход этих событий последовательно изложило ТАСС.

Первоначально законодатель нагрубил на странице главы региона Артура Парфенчикова всем критикам власти, назвав их бездельниками, и одного мужчину в частности, охарактеризовав его еще более грубым словом.

Спустя небольшой промежуток времени руководство представляемого им органа заявило, что ждет извинений, и в тот же день Анишин извинения принес.

"Поддавшись воле эмоций я произнес нелицеприятные и недопустимые высказывания. Хочу принести извинения за свои слова, которые ненароком могли кого-либо обидеть", - написал он.

В свою очередь, грубости депутат писал после скептического мнения жителя о целесообразности строительства музея воинской славы к 75-летию победы в ВОВ.