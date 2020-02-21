Силуанов оценил потери экономики РФ из-за коронавируса в миллиард рублей в день

Экономика России ежедневно теряет миллиард рублей из-за падения товарооборота с Китаем в связи с эпидемией коронавирусной инфекции, заявил в интервью РБК министр финансов Антон Силуанов.

По его словам, таковы данные Федеральной таможенной службы. Сюда он отнес «деньги, загрузку гостиниц, транспорта, дополнительные поступления в розничной торговле». Несут потери и авиаперевозчики, отметил Силуанов.

При этом, считает министр финансов, это «не столь существенный фактор», который может негативно сказаться на экономике: все зависит от того, сколько продлится карантин и ситуация со спросом в Китае. «Уверен, что это не скажется принципиально на исполнении задач, над которыми работает правительство», - добавил Силуанов.

Пока число зараженных коронавирусом Covid-2019 приблизилось к 75,5 тысячам человек, согласно данным национальной комиссии по здравоохранению Китая. За пределами КНР болеют еще более тысячи человек. Число погибших составляет 2247 человек, выздоровели 18,2 тысячи.