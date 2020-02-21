Путин присвоил Плугину звание генерал-лейтенанта полиции Президент Владимир Путин присвоил главе управления МВД по Петербургу Роману Плугину специальное звание генерал-лейтенанта полиции, документ опубликован на портале правовой информации. В общей сложности Путин в указе присвоил первые и очередные генеральские звания 60 сотрудникам МВД, МЧС, ФСИОН, ФССП, Следственного комитета, Росгвардии и таможенной службы. Так, замглавы Росвардии Олег Плохой стал генерал-полковником. Официальный представитель МВД Ирина Волк получила звание генерал-майора полиции. Глава управления СК по Ярославской области Александр Соболев стал генерал-майором юстиции. Плугин стал главой управления МВД по Петербургу и Ленобласти в феврале 2019 года. До этого он работал в Москве начальником управления внутренних дел по Южному административному округу. Tweet Телеграм Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен