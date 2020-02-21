Главу "Общественного вердикта" оштрафовали на 100 тысяч рублей Тверской суд Москвы оштрафовал директора фонда «Общественный вердикт» Наталью Таубину на 100 тысяч рублей из-за отсутствия маркировки иноагента, передает «МБХ медиа». Поводом стало отсутствие маркировки на YouTube-канале фонда. Протокол был составлен по ч. 2 ст. 19.34 КоАП. Представители «Общественного вердикта» не пришли суд, заседание продлилось несколько минут. «Общественный вердикт» внесли в список иноагентов в 2014 году. В октябре 2019 года фонд и Таубину оштрафовали на 650 тысяч рублей за схожее нарушение. Tweet Телеграм Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен