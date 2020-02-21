Главу района в Псковской области будут судить по уголовной статье

Возглавляющий Великолукский район Псковской области Сергей Петров в ближайшее время должен будет предстать перед судом. Его обвиняют в злоупотреблении служебными полномочиями, передает "Псковская лента новостей".

По версии следствия, в 2013-2015 годах он, используя свои чиновничьи возможности, присвоил два земельных участка принадлежавшие муниципалитету. В этот же период, гласят материалы дела, у муниципалов было отчуждено в пользу посторонних людей подобным способом, без проведения торгов, еще 26 участков.

"Указанные преступные действия совершены им исключительно в своих личных целях, вопреки охраняемым законом интересам общества и государства, и повлекли существенное нарушение прав граждан", - считают в местной прокуратуре.

59-летнему чиновнику грозит до семи лет лишения свободы.