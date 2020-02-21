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11:55

СМИ: Замглавы минимущества Мурманской области задержан за взятку

фото ЗакС политика СМИ: Замглавы минимущества Мурманской области задержан за взятку

Замминистра имущественных отношений Мурманской области задержан по подозрению в получении взятки, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Чиновника подозревают в получении взятки в 135 тысяч рублей, сообщил источник. Фамилию он не назвал. Nord-News уточняет, что по неподтвержденным данным, речь может идти о Сергее Бунтове. В обмен на взятку, сообщает источник, чиновник должен быть помочь с продажей недвижимости в ЗАТО Североморск по цене, заниженной с 6 млн рублей до 1 млн рублей.

Пока в Минимущества региона и местном казначействе идут обыски, изымается документация.

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