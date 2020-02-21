УФАС исключило "интригу" из закупки авиакомпании "Россия"

Госзакупка авиакомпании "Россия", заказавшей себе некий имиджевый видеоролик за 3,7 млн рублей, вызвала претензии у петербургских антимонопольщиков. Их не устроило то, в какой форме изложены условия для подрядчика, в связи с чем компании вынесли предписание.

В техзадании, по оценке УФАС, использовался "нестоимостный критерий": от подрядчиков заказчик требовал "творческую концепцию". Этот пункт оценивался в баллах на целиком субъективной основе. Жалобу, признанную обоснованной, подало ООО "Снабженец".

Максимум баллов получал тот участник, чья концепция содержала в себе "нестандартную идею" и "интригу", значительно меньшее количество баллов начисляли тому, у кого "интрига не раскрыта" и чья концепция "не стимулирует поехать в путешествие с авиакомпанией".

Контрольное ведомство выдало предписание о завершении процедуры закупки и рассмотрении заявок участников без учета указанного нестоимостного критерия.