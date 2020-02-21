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12:25

УФАС исключило "интригу" из закупки авиакомпании "Россия"

фото ЗакС политика УФАС исключило "интригу" из закупки авиакомпании "Россия"

Госзакупка авиакомпании "Россия", заказавшей себе некий имиджевый видеоролик за 3,7 млн рублей, вызвала претензии у петербургских антимонопольщиков. Их не устроило то, в какой форме изложены условия для подрядчика, в связи с чем компании вынесли предписание.

В техзадании, по оценке УФАС, использовался "нестоимостный критерий": от подрядчиков заказчик требовал "творческую концепцию". Этот пункт оценивался в баллах на целиком субъективной основе. Жалобу, признанную обоснованной, подало ООО "Снабженец".

Максимум баллов получал тот участник, чья концепция содержала в себе "нестандартную идею" и "интригу", значительно меньшее количество баллов начисляли тому, у кого "интрига не раскрыта" и чья концепция "не стимулирует поехать в путешествие с авиакомпанией".

Контрольное ведомство выдало предписание о завершении процедуры закупки и рассмотрении заявок участников без учета указанного нестоимостного критерия.

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