Экологи опровергли информацию о загрязнении реки Луги

Экологи из общественной организации "Зеленый фронт" в связи с распространением тревожной информации о сильном загрязнении реки Луги фосфором, проинспектировали местность вместе с сотрудниками специальной лаборатории.

Выяснилось, что речь идет о водостоке, идущем в Лугу со стороны завода "Фосфорит". Взяв пробы воды из этого стока, экологи вместе со специалистами "Централизованного отдела технического контроля" удостоверились, что критические концентрации вредных веществ в ней нельзя считать превышенными.

Отмечается, что, учитывая опасную близость завода, пробы воды из Луги на содержание в ней фосфора берутся и изучаются ежегодно как минимум с 2013 года.