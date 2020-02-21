Экс-замгубернатору Новгородской области дали семь лет за мошенничество

Бывший заместитель губернатора Новгородской области Борис Воронцов получил от суда семь лет реального заключения в колонии общего режима. Экс-чиновник полностью признал вину в совершении мошенничества и легализации преступным образом полученных средств и пообещал погасить причиненный им ущерб. Прокуратура запрашивала вдвое меньший срок, передает ТАСС.

На "счету" Воронцова - четыре эпизода, расцененные как экономические преступления. Среди них - невозвращенные кредиты в общей сложности на почти 400 млн рублей, оформленные с предоставлением банкам заведомо ложных сведений. Кроме того, бывший госслужащий легализовал 6 млн рублей путем возмещения НДС, продав недвижимость из рук одной подконтрольной фирмы в руки другой подконтрольной ему фирмы.