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13:31

Автограф Путина купили на аукционе за 340 тысяч рублей

фото ЗакС политика Автограф Путина купили на аукционе за 340 тысяч рублей

На аукционе "Анимация. Кино. Книги. Архивы. Графика. Редкие документы" аукционного дома "12-й стул" благодарственное письмо американисту Валентину Зорину от президента Владимира Путина с автографом ушло с молотка за 340 тысяч рублей пишет "Интерфакс".

Письмо датируется 12 сентября 2001 года. Таким образом российский лидер поблагодарил Зорина за книгу "Неизвестное об известном". Интересно, что днем ранее в США случился один из крупнейших в истории человечества терактов.

Самыми дорогими и востребованными на торгах артефактами стали рукописи кинорежиссера Андрея Тарковского, за котоые предлагали до 650 тысяч рублей.

За 4,2 тысячи рублей ушла также кепка с личной подписью музыканта Сергея Шнурова, который накануне, 20 февраля, вступил в Партию роста и объявил о готовности побороться за мандат депутат Государственной думы.

Всего на аукционе разыгрывалось 522 лота.

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