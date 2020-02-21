Цивилев просит у Смольного помощи в проведении выставок бездомных животных

Единоросс из петербургского парламента Алексей Цивилев обратился к руководителю комитета по благоустройству Сергею Малинину с предложением организовать и провести две выставки бездомных животных. Это, по мнению законотворца, побудит петербуржцев при выборе питомцев больше думать о постояльцах приютов, а не о "частниках" и специализированных магазинах.

Идеальные выставки бездомных животных Цивилев представляет себе, в том числе, как просветительские и благотворительные мероприятия.

"Сотрудники приютов расскажут посетителям про своих питомцев, а посетители смогут выбрать себе верного друга, чтобы забрать домой. Также на выставке можно будет помочь приютам, принести для их питомцев корм, игрушки, ошейники, лекарства и другие необходимые вещи", - говорится в письме, копией которого располагает ЗАКС.Ру.

Депутат надеется по меньшей мере на содействие комитета.

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