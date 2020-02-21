Экс-председатель комитета по туризму организует частный цирковой фестиваль

Бывший начальник комитета по развитию туризма Андрей Мушкарев стал одним из создателей компании "ПМП Эвент", которая будет специализироваться на так называемом событийном туризме в городе, сообщает "Фонтанка". Его напарник по бизнесу - президент фестиваля Harley Days Григорий Путинцев.

Два первоочередных мероприятия, которые они планируют провести - "Морской фестиваль" и "Фестиваль циркового искусства".

"Есть замечательные аналоги в Скандинавии, когда более 5 тысяч яхтсменов собираются в одном месте в центре города, и это собирает огромное количество туристов и горожан. Мы хотим провести «Фестиваль циркового искусства» – когда я был в комитете, мы по старой петербургской традиции водили слонов по Невскому, это был сумасшедший успех", - рассказал Мушкарев.

По его мнению, городу недостает праздников, которые бы могли заинтересовать спонсоров. Вместо этого, подчеркивает бизнесмен, Смольный постоянно тратит на развлечения казенные средства. Между тем, ему и его компаньонам с рядом спонсоров уже удалось договориться.

Комитет по туризму управлялся Мушкаревым с 2016 по 2018 годы, при предыдущем губернаторе Георгии Полтавченко.