Валерия собирается создать свою партию "Сильные женщины"

Певица Валерия (Алла Перфилова) собирается создать политическую партию «Сильные женщины», передает «Фонтанка.ру» со ссылкой на ее мужа, продюсера Иосифа Пригожина.

«Сегодня ничего Валерии не мешает создать партию «Сильные женщины». Думаем удивить вас этим к 2021 году», - сказал Пригожин. В 2021 году состоятся выборы в Госдуму.

По словам Пригожина, Валерия намерена бороться за права женщин и против домашнего насилия. «Есть мужчины, готовые поддерживать женщин в их желании сделать нашу страну лучше. России нужен этот баланс», - считает продюсер. Он уточнил, что в Госдуме Валерия может стать союзницей депутата Оксаны Пушкиной – одного из авторов законопроекта о домашнем насилии.

Также Пригожин считает, что Валерия могла бы «пойти по стопам» бывшего депутата Госдумы Иосифа Кобзона, который возглавлял думский комитет по культуре. «Если его студентка окажется человеком, который сможет продвигать там культуру в споре с такими мнениями, которые есть у Сергея Шнурова, это то, что нужно! Это, во-первых, зрелищно, а во-вторых – полезно», - сказал Пригожин.

Он подчеркнул, что «ни с какими кураторами ничего подобного пока не обсуждали», но «такие мысли есть».

Ранее музыкант Сергей Шнуров объявил о вступлении в Партию роста. Он не опроверг, что может баллотироваться в депутаты Госдумы. Подробнее об этом – в материале ЗАКС.Ру.