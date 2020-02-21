Яблочники хотят дополнить Конституцию поправкой о недопустимости пыток

Партия "Яблоко", ранее заявлявшая о готовности добиваться альтернативных предложенным властью поправок в Конституцию, сформулировала и обнародовала одну из них. В связи со скандальным делом запрещенной в РФ и признанной террористической организации "Сеть" демократы стремятся к признанию пыток тяжким преступлением, что, по их мнению, должно быть прописано в тексте основного закона.

"Это тяжелейшая проблема для всего российского общества", - высказался об истязании подследственных граждан председатель "Яблока" Николай Рыбаков.

Смысл поправки в том, чтобы закрепить в РФ юридическим путем следующее правило: пока не проверены сообщения подследственных о пытках, не может быть вынесен приговор.

Фигуранты дела "Сети" получили 86 лет колонии строгого режима на семерых. Заявления некоторых из них о пытках не были приняты судьбом во внимание. Акции в поддержку осужденных участились - в том числе, и в Петербурге.