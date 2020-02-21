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17:20

Активисты Центрального района запугали организаторов очередной "финской ярмарки"

фото ЗакС политика Активисты Центрального района запугали организаторов очередной "финской ярмарки"

Активисты, представляющие паблик "Центральный район за комфортную среду обитания", рассказали о новых успехах в борьбе с нарушающими, по их мнению, законодательство, так называемыми "финскими ярмарками". На этот раз они пресекли ее появление на Фурштатской улице. Анонсировавшие открытие распродажи уличные баннеры оказались бесполезными.

"Все эти дни общественные активисты предупреждали горожан о возможном обмане, а также настойчиво звонили сотрудникам МВД, сообщали о необходимости выезда на место возможного преступления. А с утра нас ожидал сюрприз. Судя по всему, организаторы ярмарки перепугались столь настырного внимания и в итоге не вышли на адрес", - говорится в посте.

Ранее те же самые активисты уже не раз вынуждали разойтись людей, торгующих аналогичным товаром на аналогичной ярмарке. События разворачивались непосредственно на Невском проспекте.

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Фотографии: "Центральный район за комфортную среду обитания"


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