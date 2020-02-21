Милонов заподозрил Дудя во лжи относительно ВИЧ

Сверхпопулярный фильм видеоблогера Юрия Дудя о ВИЧ-инфекции вызвал резко-критический отклик у сторонника традиционных ценностей, петербургского депутата из Госдумы Виталия Милонова. По мнению последнего, произведение автора полно неправды.

"Дудь, ты на самом деле Гитлер, Дудь, ты как истеричка! Раздувает какую-то панику и говорит, что каждый из вас может заразиться. Попахивает СПИД-пропагандой. <...> Чего не скажет вам Юра Дудь? Это то, что все большие цифры в его видеоматериале - это оценочные позиции различных общественных фондов", - заявил он на своем YouTube-канале.

Один из таких фондов, по мнению депутата, это организация, спонсируемая Мировым банком, что, как считает Милонов, означает ангажированность.

Милонов утверждает, что эпидемией можно считать ситуацию при не менее чем одном проценте инфицированных соотечественников, в то время как в России это не так (900 тысяч вместо 1,45 млн "необходимых" пострадавших). Также применительно к заболеванию депутат не раз употребил словосочетание "кара Господня".

Фильм Дудя на сегодняшний день собрал почти 15 млн просмотров. Его пользу для общества признавал даже коллега Милонова по Госдуме, справедливоросс Федот Тумусов.

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